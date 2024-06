La Copa América como Ultimatum a Jaime Lozano a cargo del Tri El DT de México, ya cuenta con una medalla olímpica y una Copa Oro, tras los juegos de preparación muchos fanáticos ya piden su cabeza tras la justa Americana.

Tras la derrota, que México sufrió ante Uruguay a inicios de junio, al ser goleados 0-4 en Denver, Colorado, en el segundo duelo de preparación rumbo a la edición 2024 de la Copa América. Los fanáticos del Tri empezaron a dudar sobre la capacidad que ya venía en duda en meses previos. Sumado a esto, una broma del Comisionado Presidente de la FMF sobre el futuro de Jaime Lozano como director técnico de la Selección Mexicana causó revuelo.

La Federación Mexicana de Futbol ha establecido como objetivo principal que la Selección Mexicana alcance las semifinales de la Copa América. En caso de no lograrlo, la permanencia de Lozano al frente del equipo podría verse comprometida. Sin embargo, hasta el momento, ningún directivo de la FMF ha emitido una postura oficial sobre las polémicas declaraciones de Juan Carlos Rodríguez.

Lozano, de 45 años, tiene desde el 2023 al mando del seleccionado Mexicano, con sus altas y bajas, pero ninguna como la pasada ante Uruguay. El partido sirvió para reconocer que su equipo falló en el sector defensivo, permitiendo a los sudamericanos poder realizar las jugadas que terminaron costando los goles de la derrota.

“Nos hicieron prácticamente cuatro o cinco acciones de la misma manera, es lo que más me preocupa. Que no fuimos capaces de defender mejor los contraataques que nos hizo Uruguay. Creo que tenemos que aprender a identificar patrones del rival, saber en qué son más fuertes, conocer sus fortalezas y nos puede pasar una vez, pero no nos puede pasar tres o cuatro veces. Eso es lo que más me… no es que me preocupe, posiblemente me moleste.”, dijo Lozano en conferencia de prensa.

El primer partido de México es contra Jamaica, equipo que ha demostrado que es bueno en realizar buenos contraataques. Contra Uruguay, México incluyó constantemente a Brian García y Gerardo Arteaga alternando en el centro de la cancha para tener más jugadores en dicha zona, pero la velocidad de Uruguay castigó su lento ‘cambio de chip’ para regresar a defender. Contra Jamaica este error puede ser el principal problema para sumar los primeros puntos.