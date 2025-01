Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Supercopa de España ha comenzado con intensidad, y el próximo domingo se coronará al nuevo campeón entre los cuatro equipos participantes: Real Madrid, FC Barcelona, Athletic Club y Mallorca. Mientras tanto, las semifinales ya han capturado la atención de los aficionados, con un emocionante duelo entre el Barça y el Athletic Club en marcha.

Sin embargo, más allá del juego, la noticia de la jornada ha sido la decisión del Consejo Superior de Deportes (CSD) de otorgar al FC Barcelona una medida cautelar que permite la reinscripción temporal de Dani Olmo y Pau Víctor. Esta resolución, válida por tres meses, ha devuelto cierta tranquilidad al equipo, aunque llegó apenas momentos antes del inicio del encuentro, dejando a ambos jugadores fuera de la convocatoria.

La plantilla azulgrana no ha escatimado en mostrar su apoyo a Dani Olmo y Pau Víctor, quienes enfrentaron semanas complicadas desde que fueron dados de baja administrativa el 1 de enero. Tanto Ronald Araujo, al término del duelo contra el Barbastro, como Raphinha en la previa de esta Supercopa, aprovecharon para respaldar públicamente a sus compañeros y expresar críticas hacia la gestión de la directiva en este caso.

It's literally impossible to not love Gavi. pic.twitter.com/JfTjd4P0v8

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 8, 2025