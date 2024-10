La foto del Real Madrid que borró completamente a Mbappé El jugador, acusado de violación en Estocolmo, enfrenta una investigación judicial mientras su imagen comienza a tambalear.

En un giro inesperado, Kylian Mbappé, una de las estrellas más brillantes del fútbol mundial, enfrenta un escándalo que amenaza con empañar su carrera. En las últimas horas, se ha dado a conocer que el delantero del Real Madrid ha sido denunciado por presunta violación durante un viaje a Estocolmo. La acusación ha generado un sismo mediático que no solo ha afectado la reputación del futbolista, sino que también ha repercutido en su relación con el club español.

El hecho habría ocurrido en un exclusivo hotel de la capital sueca, donde Mbappé se encontraba acompañado de personas de su entorno durante un breve descanso en medio de la temporada. Aunque las autoridades locales han confirmado la presentación de una denuncia, no han mencionado directamente al jugador. Aun así, el nombre de Mbappé rápidamente circuló en los medios de comunicación, encendiendo las alarmas en el mundo del deporte.

La fiscalía sueca emitió un comunicado oficial indicando que se está investigando un caso de violación, aunque sin especificar la identidad del acusado. Esta falta de claridad no ha evitado que los rumores crezcan, y la abogada del futbolista, Marie-Alix Canu-Bernard, salió a defender a su cliente con firmeza. En un comunicado, aseguró que Mbappé está “atónito” por la situación y que tomará acciones legales por difamación contra quienes lo vinculen con el caso sin pruebas.

La reacción del Real Madrid, por su parte, ha sido sutil pero significativa. En una reciente publicación en redes sociales, el club presentó una imagen promocional de su nueva indumentaria, en la que Mbappé, habitualmente protagonista, no aparece. Aunque no se ha emitido un comunicado oficial al respecto, la ausencia del jugador en la fotografía no ha pasado desapercibida para los aficionados ni para los medios, que especulan sobre si la decisión responde a la crisis que atraviesa el jugador.

Mbappé, de 25 años, quien llegó al Real Madrid en el reciente mercado de pases después de siete temporadas con el París Saint-Germain, ha sido considerado durante mucho tiempo uno de los mejores jugadores del mundo. Sin embargo, este escándalo ha puesto en jaque su imagen pública, justo en un momento clave de su carrera. Además de las acusaciones, el jugador enfrenta una disputa legal con su exclub, el PSG, al que reclama 55 millones de euros en salarios impagados.

Las consecuencias del caso han generado un debate intenso, no solo en España y Francia, sino a nivel global. Los medios franceses han sido especialmente duros con su estrella, calificándolo como un “capitán sin compromiso” tras su decisión de ausentarse de los partidos de la Liga de Naciones, aunque reapareció rápidamente en las filas del Real Madrid.

La situación, aún en desarrollo, podría marcar un antes y un después en la carrera de Mbappé. Por ahora, el jugador ha optado por continuar con su vida deportiva y se ha enfocado en los entrenamientos. La justicia sueca tendrá la última palabra, pero mientras tanto, la sombra de la duda ya pesa sobre una imagen que hasta hace poco brillaba sin mácula.