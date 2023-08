La SEDOFÚTBOL con la ilusión intacta; conoce los rivales que deberá enfrentar en los juegos Panamericanos El fútbol masculino jugará desde el lunes 23 de octubre al sábado 4 de noviembre en Viña del Mar, Chile, y los quisqueyanos se verán las caras con tres grandes del continente

Este viernes se realizó el sorteo de la fase de grupos del fútbol masculino de los Juegos Panamericanos 2023 que se realizarán en Santiago, capital de Chile, entre los próximos 20 de octubre y 5 de noviembre.

La SEDOFÚTBOL sabe cuando y contra quién se deberá enfrenta si desea avanzar en la instancia clasificatoria para las olimpiadas. El fútbol masculino se jugará desde el lunes 23 de octubre al sábado 4 de noviembre, día en el que se disputará la final por la medalla de oro.

En el Grupo A República Dominicana compartirá con el local Chile, México y Uruguay

A su vez, Brasil, Estados Unidos, Colombia y Honduras integrarán el Grupo B.

¡Grupo definido! ⚽️🇩🇴☑️ 🇩🇴 dirá presente en el Grupo A de los Juegos Panamericanos @santiago2023 junto a: 📌 Chile 🇨🇱

📌 México 🇲🇽

📌 Uruguay 🇺🇾 pic.twitter.com/EeOJRx7Xa2 — Selección Dominicana de Futbol (@sedofutbol) August 18, 2023

Cabe recordar que en el caso de las selecciones de la CONMEBOL se clasificaron a estos Juegos al terminar en las primeras tres posiciones de la fase final del Sudamericano Sub 20 que se jugó en Colombia. Pese a haber quedado eliminado en la fase de grupos de este certamen, Chile disputa estos Panamericanos al ser la selección local.

Por su parte, en el fútbol femenino estarán Chile, Paraguay, Jamaica y una cuarta delegación a confirmar en el Grupo A, mientras que en el B se enfrentarán Estados Unidos, Venezuela, Costa Rica y Argentina.

Los equipos que culminen en las dos primeras posiciones de cada zona avanzarán a semifinales.

La rama masculina competirá en el Estadio Sausalito de Viña del Mar (Everton), en tanto la femenina hará lo propio en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso (Santiago Wanderers).

Los grupos para los Juegos Panamericanos Santiago 2023 de Fútbol han sido revelados. ⚽️💥 ¡Deja el nombre del país que más esperas ver en este deporte! 👇🏼👇🏼 pic.twitter.com/EbFUaT836O — Panam Sports (@PanamSports) August 18, 2023

El sueño de la clasificación:

El conjunto quisqueyano tendrá un difícil desafío ante tres rivales de buen pie y con basto recorrido en esta competencias. No hace mucho disputamos un amistoso en Chile y el equipo local goleó a los nuestros por 5-0 en la primera etapa. Pensar que en tan poco tiempo las cosas puedan cambiar seria mas que ilusorio; las diferencias son abismales.

El objetivo en esta clase de competencias y contra rivales de renombre siempre debe ser el crecimiento a nivel futbolístico. No hay que pedir a esta generación que cargue con el peso de no tener éxito en un deporte donde la infraestructura no acompaña, donde no se apuesta al desarrollo de los clubes y no hay planes a largo plazo para desarrollar un proyecto futbolístico que contemple desde las categorías juveniles.

No muy lejos de aquí, en Jamaica o Panamá se está dando algo de lo que reclamamos por estas tierras, una plan, un plazo y trabajo. Mas allá del dinero que se tenga, con esas tres características se puede lograr una mejora significativa que vendrá aparejado de resultados deportivos.