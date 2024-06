Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Federación de Fútbol de la India (AIFF) está en búsqueda de un nuevo entrenador para su selección nacional y ha decidido abordar esta tarea de manera poco convencional: anunciando la oferta de empleo a través de LinkedIn y otras redes sociales, permitiendo que cualquier interesado pueda postularse.

Aunque cualquier persona puede inscribirse, el candidato ideal deberá contar con entre 10 y 15 años de experiencia como entrenador de élite, haber sido jugador de fútbol profesional o haber dirigido a un equipo nacional durante la fase clasificatoria de un Mundial o torneo continental.

La oferta se encuentra activa en la cuenta de LinkedIn de la All India Football Federation. Los interesados deben enviar su currículum junto con sus expectativas salariales, destacando la importancia de ajustarse al presupuesto mientras se alcanza un alto nivel de fútbol y excelencia personal.

El croata Igor Stimac, quien ocupaba el cargo de seleccionador hasta su despido el lunes, ha exigido una indemnización a la AIFF alegando despido injustificado. Además, según informó la agencia EFE, Stimac amenazó con emprender acciones legales por lo que considera una falta de comunicación profesional y ética por parte de la federación.

📢 We’re Hiring

AIFF seeks an experienced Head Coach for the India Senior Men’s/U23 National Team.

For more details, visit:https://t.co/eIuZ5IvpDK#IndianFootball⚽️ #BlueTigers #WeAreHiring pic.twitter.com/znBdtQ8wdV

— Indian Football Team (@IndianFootball) June 19, 2024