La Supercopa de Europa, un encuentro que enfrenta al campeón de la Liga de Campeones con el campeón de la Europa League, ha visto cómo los campeones de la competición principal han mantenido una hegemonía inquebrantable.

Desde la vibrante final de la Europa League en 2018, cuando el Atlético de Madrid derrotó al Real Madrid con un contundente 4-2, el trofeo de la Supercopa de Europa ha sido esquivo para los campeones de la segunda competición europea. Esta racha de victorias consecutivas por parte de los ganadores de la Liga de Campeones de la UEFA ha generado una tendencia que el Atalanta BC está decidido a romper este año.

Los últimos campeones de la Supercopa de Europa fueron los ganadores de la Champions:

🏆 2023 – Manchester City (vs. Sevilla)

🏆 2022 – Real Madrid (vs. Eintracht Frankfurt)

🏆 2021 – Chelsea (vs. Villarreal)

🏆 2020 – Bayern Munich (vs. Sevilla)

🏆 2019 – Liverpool (vs.… pic.twitter.com/4ujyFsXo3a

— SportsCenter (@SC_ESPN) August 14, 2024