Desde 2016, la Copa Libertadores ha extrañado la participación de equipos de la Liga MX, una ausencia que marcó el fin de una etapa en la que clubes mexicanos se enfrentaron a los mejores del continente. Ahora, los rumores de un posible regreso han despertado ilusión entre aficionados y directivos.

Según el periodista brasileño Marcel Rizzo, la Conmebol está evaluando seriamente la inclusión de clubes de la Liga MX y también de la MLS en futuras ediciones del torneo. De concretarse, esta decisión buscaría elevar el nivel competitivo y ampliar el atractivo comercial del certamen.

El principal obstáculo para la reincorporación de los equipos mexicanos radica en la logística de los viajes. Las largas distancias entre México y Sudamérica representan un desafío tanto físico como organizativo para los jugadores y cuerpos técnicos.

Para contrarrestar este problema, se baraja un cambio en el formato del torneo, inspirado en el modelo de la UEFA Champions League. Esta propuesta incluiría una fase de grupos regionalizada y un calendario más flexible, minimizando el desgaste de los traslados sin sacrificar el nivel competitivo.

Se estima que estas modificaciones podrían implementarse a partir de 2027, coincidiendo con la finalización de los contratos actuales de transmisión.

La última participación de clubes mexicanos en la Copa Libertadores dejó sensaciones mixtas. En 2016, Toluca y Pumas lograron avanzar a los octavos de final, pero quedaron eliminados en esa fase. Puebla, por otro lado, no superó la primera ronda. A pesar de estos resultados, México ha tenido momentos memorables en la competición, como las finales alcanzadas por Cruz Azul (2001), Chivas (2010) y Tigres (2015).

Un regreso al torneo no solo ofrecería la oportunidad de revivir estas gestas, sino también de elevar el nivel del fútbol mexicano al medirse nuevamente con los gigantes sudamericanos.

La posible inclusión de equipos de la MLS también está sobre la mesa. Sin embargo, se ha aclarado que su participación no sería automática, sino que estaría condicionada al rendimiento deportivo en torneos previos. Esta decisión busca mantener la competitividad y evitar que la expansión comercial del torneo perjudique su esencia futbolística.

Para los seguidores de la Liga MX, la Copa Libertadores representa algo más que un torneo: es una plataforma para demostrar el nivel del fútbol mexicano y forjar rivalidades históricas.

🌎🏆 CONMEBOL is closely analyzing this season’s Champions League, as they plan to change the Copa Libertadores format to one similar to in UEFA.

It could happen by 2027, and they would reportedly invite Liga MX and MLS clubs. 🤯🇲🇽

Via @itatiaiaesporte pic.twitter.com/COhGY9gYSJ

— All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) December 26, 2024