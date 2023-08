Lionel Messi lideró al Inter Miami para darle la primera final de su historia al equipo de la Florida en la Leagues Cup, tras vencer como visitante por 4-1 al Philadelphia Union. Fue el noveno tanto en apenas seis partidos con la camiseta del conjunto de Florida. Bestial

El encuentro comenzó a hacerse de color rosado desde temprano, cuando Josef Martínez aprovechó un pelotazo al vacío y definió cruzado para el 1-0 a los 3′ del inicio. Luego apareció el 10, que fue recibido con abucheos por parte del complicado público local. Leo tomó una pelota en mitad de canchas, tras una infracción no sansionada sobre el venezolano Martínez y en vez de pedir la infracción siguió jugando, aprovechando la ley de ventaja. Ya le había convertido dos goles al portero jamaiquino en un amistoso con la selección Argentina

En ese trayecto, el rosarino sacó un remate de zurda al segundo palo, que encontró mal parado al arquero Andre Blake, ganador del premio a Mejor Portero de la MLS en 2016, 2020 y 2022.

Ese remate desde 32,1 metros quedará en la historia: es el gol convertido por Leo desde más lejos en toda su carrera. Le bastaron 6 partidos y 9 goles para empezar a reescribir los registros de su inigualable trayectoria.

