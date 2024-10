Your browser doesn’t support HTML5 audio

La emoción del Grupo A en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA República Dominicana 2024 llega a su punto culminante este martes 22 de octubre, cuando Nigeria y República Dominicana se enfrenten en la tercera y decisiva jornada. El encuentro, que se disputará en el Estadio Olímpico Félix Sánchez a las 19:00 (hora local), será crucial para las aspiraciones de ambos equipos, aunque con panoramas muy distintos.

Nigeria, actual líder del grupo con 6 puntos, ha demostrado su superioridad al vencer en sus dos primeros partidos frente a Ecuador y Nueva Zelanda. Las africanas, que cuentan con un ataque imponente y una defensa sólida, buscan culminar la fase de grupos con un pleno de victorias que las posicionaría como una de las grandes favoritas para el título.

Por otro lado, República Dominicana, que debutó en este torneo mundialista con una derrota frente a Ecuador y luego empató con Nueva Zelanda, tiene la urgencia de ganar para mantener viva su esperanza de clasificar a la siguiente ronda. Con solo 1 punto, las caribeñas ocupan la tercera posición en el grupo y deberán no solo vencer a Nigeria, sino también esperar un resultado favorable en el duelo entre Ecuador y Nueva Zelanda.

El desafío no es menor para las dominicanas, que buscarán aprovechar el apoyo del público local en el Estadio Olímpico Félix Sánchez para dar la sorpresa ante una selección nigeriana que ha mostrado un nivel imponente. Para lograr su clasificación, además de ganar, República Dominicana necesitará que Nueva Zelanda y Ecuador empaten, lo que les permitiría avanzar por diferencia de goles.

