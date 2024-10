Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Mundial Femenino Sub-17 de la FIFA, que se celebra en República Dominicana, llega a un punto crucial en el Grupo A. Este martes 22 de octubre de 2024, Ecuador y Nueva Zelanda disputarán su último partido de la fase de grupos en el Estadio Cibao, a las 19:00 (hora local), en un encuentro cargado de expectativas y tensiones.

Ecuador, que viene de ganar su primer partido 2-0 contra la anfitriona República Dominicana, no pudo mantener el impulso en su segundo encuentro, cayendo derrotado ante Nigeria. Con 3 puntos y en la segunda posición del grupo, las jóvenes ecuatorianas se juegan su pase a la siguiente ronda. Una victoria aseguraría su clasificación a los cuartos de final, mientras que un empate o una derrota las dejaría dependiendo de otros resultados.

Por su parte, Nueva Zelanda, que no ha podido brillar en esta edición del torneo, aún tiene una pequeña esperanza. El conjunto oceánico perdió en su debut frente a Nigeria y solo logró sumar un punto tras empatar con República Dominicana. Con un solo punto en su haber, las neozelandesas están en el último lugar del grupo, pero una victoria ante Ecuador podría darles la oportunidad de seguir soñando con la clasificación.

El partido promete ser un choque de alta intensidad. Mientras Ecuador intentará aprovechar la velocidad y técnica de sus jugadoras clave, Nueva Zelanda deberá buscar soluciones ofensivas si quiere romper su racha sin victorias en el torneo.

16 teams, one trophy. 🏆

The #U17WWC kicks off in Dominican Republic today! 🤩 pic.twitter.com/36g6G90r8c

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) October 16, 2024