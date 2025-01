El Nottingham Forest, uno de los equipos más sorprendentes de la temporada, recibe este 14 de enero al Liverpool en un encuentro que podría marcar un antes y un después para ambos en la lucha por el título de la Premier League. El partido, que se disputará a las 21:00 horas (España) en el histórico City Ground de Nottingham, promete emociones fuertes, dado el excelente momento de forma del equipo local y las ausencias importantes en el conjunto visitante.

El Forest, dirigido por Nuno Espírito Santo, ha sido la gran revelación de la temporada, colocándose en la tercera posición de la tabla tras una racha de seis victorias consecutivas. Con un estilo de juego directo y efectivo, los de Nottingham se han mostrado como un equipo difícil de superar, especialmente en su estadio, donde han vencido a rivales de renombre como el Tottenham y Aston Villa. La confianza de los jugadores y el apoyo de su afición han sido factores clave para este ascenso meteórico.

⚪️ MATCHDAY ⚪️

The Reds travel to the City Ground to take on Nottingham Forest in the #PL 👊#WalkOn | #NFOLIV pic.twitter.com/C5nSxDwSd7

— Liverpool FC (@LFC) January 14, 2025