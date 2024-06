Your browser doesn’t support HTML5 audio

Países Bajos y Austria se enfrentarán este martes, desde las 12 en el Olímpico de Berlín, por la tercera fecha del Grupo D de la Eurocopa 2024, en un duelo fundamental para ver qué selecciones pasan a los octavos de final.

Países Bajos viene de empatar sin goles frente a Francia en Leipzig, partido en el que el VAR le anularon un gol de Xavi Simons y, por el triunfo obtenido 2-1 sobre Polonia en el debut, llega a la última jornada del grupo como primero con cuatro puntos, mismas unidades que suman los franceses a quienes superan por un tanto a favor.

🇳🇱🇫🇷 The points are shared in Leipzig 🤝#EURO2024 | #NEDFRA pic.twitter.com/uAqsLXCRbX

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 21, 2024