La fase de grupos de la Eurocopa 2024 ha concluido con una sorpresa notable: la victoria de Georgia sobre Portugal, líder del Grupo F. Turquía, que escoltaba a Cristiano Ronaldo y compañía, también logró un triunfo al vencer a la República Checa. Con estos resultados, los octavos de final quedaron definidos, dando inicio a la fase eliminatoria, la más emocionante del torneo.

El destino ha querido que el cuadro de octavos de final tenga un aire de Mundial, con varios campeones involucrados. Kylian Mbappé lo anticipaba, y ahora España, la única selección en terminar con puntaje ideal y sin goles recibidos, enfrentará a Georgia, que avanzó como uno de los mejores terceros tras vencer 2-0 a un equipo alternativo de Portugal. El vencedor de este duelo se enfrentará al ganador del choque entre Alemania y Dinamarca, lo que podría dar lugar a un posible España-Alemania en cuartos de final, reviviendo la final de 2008 en la que España se coronó campeona.

En la misma llave, Francia, dirigida por Didier Deschamps, se medirá con Bélgica tras quedar segunda en su grupo. En un hipotético cruce de cuartos de final, los franceses podrían enfrentarse a Portugal o Eslovenia. El empate final contra Polonia, que le dio el liderato a Austria, ha puesto a Francia en una senda complicada: Bélgica, Portugal, Alemania e Inglaterra podrían ser sus rivales hacia el título.

Por otro lado, Inglaterra cumplió con las expectativas al ganar el Grupo C y se enfrentará a Eslovaquia en octavos. En cuartos de final, los ingleses podrían encontrarse con el ganador del duelo entre Italia y Suiza. Italia aseguró su lugar en esta parte del cuadro gracias a un gol milagroso de Mattia Zaccagni en el último instante del partido contra Croacia, eliminando al equipo de Luka Modric. Cabe recordar que Italia es el actual campeón del torneo, habiendo vencido a Inglaterra en la final de Wembley.

