La Saudi Pro League, la liga de fútbol más destacada de Arabia Saudita, continúa expandiendo su atractivo internacional con la reciente incorporación de Paulo Dybala al Al Qadsiah FC. La llegada de este talentoso delantero argentino marca un nuevo capítulo en la creciente influencia sudamericana en el fútbol saudí, que ha visto un notable incremento de jugadores provenientes de América del Sur en las últimas temporadas. La incorporación de Dybala no solo eleva el perfil del equipo, sino que también destaca el interés creciente de la Saudi Pro League en atraer a figuras internacionales de primer nivel.

The summer transfer window is officially open! 🔄

Keep track of every #RoshnSaudiLeague move, in or out, on our brand new transfer centre! 🗞️https://t.co/HyJjfIvjKo pic.twitter.com/NBcMRuICdj

— Roshn Saudi League (@SPL_EN) July 18, 2024