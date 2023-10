¿Quién es Alejandro Martín, la joya del Real Madrid que irá a los Panamericanos? A pocos días de que inicie el evento que se celebrará en Santiago de Chile, este jugador de la Sedofútbol Sub-23 ha despertado la admiración en propios y extraños por su incomparable talento.

Mucho esperó el pueblo dominicano para ver al exmadridista Mariano Díaz vestir la casaca de la Sedofútbol, pero jamás sucedió. De igual forma, también había esperanzas que Alejandro Balde del FC Barcelona optara por representar al país de su mamá, sin embargo, tampoco ocurrió. No obstante, puede que esos días de espera por la llegada de un crack mundial estén a punto de acabarse, pues hay alguien que sí tiene el deseo de llevar con muchísimo orgullo los colores de la isla.

Estamos hablando de Alejandro Martín Sapeg, un muchacho nacido el 16 de febrero del 2006 en Madrid, España, que tiene raíces quisqueyanas y un amor enorme por la patria del merengue. El jovencito está en sus tiernos 17 años y es ficha de nada más y nada menos que del Real Madrid, conjunto que lo formó como futbolista y que actualmente lo mantiene bajo la condición de cedido en el Juvenil A del Real Murcia.

Este habilidoso extremo izquierdo estuvo incluso en los planes de los seleccionados juveniles de España, no obstante, su alegría es plena bajo los colores de la selección nacional de la República Dominicana. De hecho, ya vistió la camiseta criolla en el Mundial Sub-20 hace algunos meses y, ahora, se prepara para afrontar los XIX Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023.

Con sólo 17 años, vio acción en los 3 compromisos que disputó el combinado dominicano en el Mundial Sub-20 que se celebró en Argentina, contando 1 titularidad contra Italia y 2 ingresos desde la banca ante Nigeria y Brasil, pero hay más. Hoy salió de titular en el amistoso que se perdió 3×1 frente a Irak en la categoría Sub-23 en Casablanca, Marruecos, y de acuerdo con los reportes fue una de las notas altas del grupo dirigido por el entrenador Edward Acevedo.

Sobre su decisión de jugar con el país latinoamericano y no con la selección ibérica se mostró sereno hace algunos meses cuando habló del tema y, aunque no descarta ponerse la elástica de la Furia Roja, pareciera que esto es algo que no decidirá en el futuro cercano y que realmente no le genera preocupación en el presente: “Es algo con lo que voy paso a paso. Ahora que me llamó República Dominicana, acepté. En un futuro, si me llama España, lo analizaré, me sentaré a hablar y veré las opciones”.

Con respecto a su estilo de juego hace recordar a Thierry Henry por lo espigado y técnico que es, aun así, manifiesta que su gran ídolo es Cristiano Ronaldo, a quien pudo ver de cerca mientras él era un niño y este todavía jugaba en el Real Madrid. Con el luso recuerda una anécdota, que fue cuando en un partido de la UEFA Champions League le tocó como parte de la cantera participar en un acto de reconocimiento a la plantilla principal y lo tuvo cerca durante unos minutos: “Yo la primera vez que lo vi dije: ‘Madre mía…‘. No guardo fotos de ese momento porque no dejaban sacar”, contó al medio Infobae.

De momento, sólo queda disfrutar de Alejandro Martín Sapeg en los Juegos Panamericanos, esperar que continúe evolucionando como futbolista y que, por supuesto, se termine de decantar por la Sedofútbol cuando le toque debutar como profesional a nivel internacional.