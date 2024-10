Cuando hablamos de grandes promesas en el fútbol femenino juvenil, el nombre de Anna Babcock surge como uno de los más destacados en la selección de Estados Unidos para el Mundial Femenino Sub-17. Esta delantera, conocida por su instinto goleador y habilidad para desmarcarse en el área, lleva el número 9 en su espalda y promete ser una de las protagonistas de su equipo en el torneo que se disputará en República Dominicana.

Nacida el 6 de octubre de 2007, Anna Babcock ha demostrado desde muy joven un talento innato para el fútbol. Se formó en el club Crossfire Premier, una de las academias más reconocidas en el desarrollo de talentos femeninos en Estados Unidos. Su capacidad para combinar velocidad con una lectura inteligente del juego la ha posicionado como una de las atacantes más peligrosas de su generación.

Good luck to XF player Anna Babcock and her U.S. Soccer teammates, who begin their FIFA U17 World Cup run today vs Spain! You can watch the game at 1 pm (PT) on FS2. #G2BXF pic.twitter.com/3lpSsnBXTE

Babcock se destaca por su capacidad de finalizar jugadas, su precisión en el toque y su habilidad para leer el movimiento de las defensas contrarias, lo que le permite posicionarse en los lugares adecuados para recibir y convertir oportunidades en goles. Además, su capacidad para trabajar en equipo, asociándose bien con sus compañeras en el mediocampo, la convierte en una amenaza constante para cualquier defensa.

Uno de los aspectos más destacados del juego de Anna Babcock es su versatilidad en el frente de ataque. Aunque su principal función es ser una finalizadora, Babcock también tiene la capacidad de crear espacios para sus compañeras y asistir cuando es necesario. Su velocidad le permite desbordar a las defensas y sus movimientos sin balón hacen que sea difícil de marcar.

i watched my mistakes today but these are the types of things that i'm working hard to improve against the very top tactical and athletic completion.

when to stab? when to tackle? when to close space? or give space?

anna babcock is tuff. they beat us 1-0 today but we're on to… pic.twitter.com/K92O8dah0u

— Alexis Smith (@AlexisLeeSmith) August 7, 2024