¿Quién es Munuera Montero? El árbitro designado para Burgos-Valencia por Copa del Rey Burgos CF y Valencia CF juegan este jueves una eliminatoria a partido único con una plaza en cuartos de final en disputa. La designación arbitral ya queda definida, y el encuentro tiene horario y televisión confirmados para España.

El Comité Técnico de Árbitros designó al andaluz José Luis Munuera Montero como árbitro principal del Burgos-Valencia. La asistencia desde la sala VOR corresponde al madrileño Carlos del Cerro Grande, según la comunicación federativa previa a los partidos del jueves.

¿Cómo está el historial entre Burgos y Valencia?

El partido abre un antecedente nuevo en la competición: Burgos y Valencia no registran enfrentamientos entre sí en la Copa del Rey. El historial oficial entre ambos clubes aparece ligado a la Liga, con 19 partidos y un balance que favorece al Valencia: nueve victorias, cinco empates y cinco triunfos para los burgaleses.

En ese recorrido, el primer duelo figura en la temporada 1971-72, con Alfredo Di Stéfano como técnico del Valencia, y el último cruce queda fechado en abril de 1993, con empate 1-1. El marcador 1-1 aparece como el resultado más repetido, con cuatro partidos.

📝 Previa | El Plantío quiere otra noche mágica El análisis de los octavos de final de #CopaDelReyMAPFRE 👇🏻#BurgosCFValencia#BurgosCF — Burgos Club de Fútbol (@Burgos_CF) January 14, 2026

¿Cómo fue el camino de cada equipo en la Copa del Rey?

El Burgos alcanzó esta ronda tras superar al Getafe por 3-1 en la fase anterior. El Valencia, por su parte, avanzó tras eliminar al Sporting de Gijón por 2-0, con goles de Lucas Beltrán y Dani Raba. ¿A qué hora, dónde y cuándo ver el partido?

El encuentro se disputa el jueves 15 de enero de 2026 a las 21:00 (hora peninsular española) en el estadio El Plantío. En España, la emisión aparece vinculada a Movistar, con referencia a Movistar+ y a Movistar Copa del Rey en la información de distribución del partido. El Valencia también informa de seguimiento en directo con narración de VCF Media Radio y cobertura en sus plataformas oficiales. Horarios que figuran para otros territorios: México (14:00), Argentina (17:00) y Estados Unidos (15:00, horario del Este), con listados de operadores por región según cada mercado.

Con Munuera Montero como árbitro y Del Cerro Grande en el VAR, Burgos y Valencia abren su primer precedente copero este jueves 15 de enero de 2026 en El Plantío. El ganador obtiene el pase a cuartos de final.