El Comité Técnico de Árbitros designó al andaluz José Luis Munuera Montero como árbitro principal del Burgos-Valencia. La asistencia desde la sala VOR corresponde al madrileño Carlos del Cerro Grande, según la comunicación federativa previa a los partidos del jueves.

¿Cómo está el historial entre Burgos y Valencia? 
El partido abre un antecedente nuevo en la competición: Burgos y Valencia no registran enfrentamientos entre sí en la Copa del Rey. El historial oficial entre ambos clubes aparece ligado a la Liga, con 19 partidos y un balance que favorece al Valencia: nueve victorias, cinco empates y cinco triunfos para los burgaleses.
En ese recorrido, el primer duelo figura en la temporada 1971-72, con Alfredo Di Stéfano como técnico del Valencia, y el último cruce queda fechado en abril de 1993, con empate 1-1. El marcador 1-1 aparece como el resultado más repetido, con cuatro partidos.

¿Cómo fue el camino de cada equipo en la Copa del Rey? 
El Burgos alcanzó esta ronda tras superar al Getafe por 3-1 en la fase anterior. El Valencia, por su parte, avanzó tras eliminar al Sporting de Gijón por 2-0, con goles de Lucas Beltrán y Dani Raba.

¿A qué hora, dónde y cuándo ver el partido? 
El encuentro se disputa el jueves 15 de enero de 2026 a las 21:00 (hora peninsular española) en el estadio El Plantío. En España, la emisión aparece vinculada a Movistar, con referencia a Movistar+ y a Movistar Copa del Rey en la información de distribución del partido. El Valencia también informa de seguimiento en directo con narración de VCF Media Radio y cobertura en sus plataformas oficiales.  Horarios que figuran para otros territorios: México (14:00), Argentina (17:00) y Estados Unidos (15:00, horario del Este), con listados de operadores por región según cada mercado.

Con Munuera Montero como árbitro y Del Cerro Grande en el VAR, Burgos y Valencia abren su primer precedente copero este jueves 15 de enero de 2026 en El Plantío. El ganador obtiene el pase a cuartos de final.

