¿Quién es Noa Ortega? La creadora del juego de España en el Mundial Femenino Sub 17 Noa Ortega, la talentosa número 7 de España, se perfila como una de las grandes promesas del fútbol en el Mundial Femenino Sub-17, que se celebrará en República Dominicana.

El Mundial Femenino Sub-17 de la FIFA, que tendrá lugar en República Dominicana, no solo será un escaparate de talento juvenil, sino también una oportunidad para ver en acción a jóvenes jugadoras que ya prometen convertirse en estrellas del fútbol mundial. Entre ellas, Noa Ortega, la habilidosa número 7 de la selección de España, es una de las promesas más emocionantes del torneo. Con su estilo de juego técnico y su gran capacidad para desequilibrar a las defensas rivales, Ortega está llamada a ser una de las figuras claves de la Roja Sub-17.

El talento de Noa Ortega

Noa Ortega ha sido identificada desde temprana edad como una jugadora excepcional dentro del fútbol español. Nacida el 10 de junio de 2007, Ortega ha crecido en un entorno deportivo competitivo que ha sabido potenciar su talento natural. Formada en las categorías inferiores del Real Madrid Femenino, una de las canteras más prestigiosas del país, ha demostrado su capacidad para destacar en partidos decisivos, tanto en competiciones nacionales como internacionales.

🚨👥| 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Celia Segura, Martina González, Clara Serrajordi and Ainoa Gómez START for Spain U17 in their #U17WWC group stage game against USA U17. • Noa Ortega, Lorena Cubo and Natalia Escot start on the Bench.#U17WWC 🇪🇸🇺🇸 pic.twitter.com/mM38TjZ9Mq — ALL ABOUT BARÇA (@AllAboutBarcaa) October 16, 2024

El fútbol de Noa Ortega se caracteriza por su versatilidad. Aunque su posición habitual es la de centrocampista ofensiva o extremo, su inteligencia táctica le permite adaptarse a diferentes roles dentro del campo. Es una jugadora con una gran visión de juego, capaz de asistir con pases precisos, pero también de finalizar jugadas con goles espectaculares. Su control de balón es excepcional, lo que le permite sortear defensas rivales con facilidad, y su velocidad le da una ventaja para desbordar por las bandas o sumarse al ataque en jugadas rápidas.

Líder en la cancha

A pesar de su juventud, Noa Ortega ya se ha ganado el respeto y la admiración de sus compañeras y entrenadores por su madurez dentro del campo. Ortega no solo es hábil con el balón en los pies, sino que también muestra liderazgo en momentos clave del juego. Su capacidad para mantener la calma bajo presión y tomar decisiones rápidas la convierten en una jugadora indispensable para España en este Mundial Sub-17.

Clara Serrajordi and Noa Ortega training with Spain U17 today. 💎 pic.twitter.com/etZBtN3dg1 — ALL ABOUT BARÇA (@AllAboutBarcaa) October 12, 2024

Con el número 7 en la espalda, Ortega tiene un rol protagónico en el esquema táctico de su equipo. Es la encargada de liderar el ataque, asociándose con sus compañeras para generar juego ofensivo y ser el nexo entre el mediocampo y la delantera. En competiciones previas, ha demostrado ser una jugadora con gran olfato de gol y determinación, lo que la convierte en una de las principales amenazas para las defensas rivales.

Expectativas para el Mundial Sub-17

España llega al Mundial Femenino Sub-17 con un historial de éxito en categorías inferiores. El fútbol juvenil femenino en el país ha crecido exponencialmente en los últimos años, y la selección española es considerada una de las favoritas para competir por el título. En este contexto, Noa Ortega es vista como una de las principales cartas del equipo para liderar a la Roja hacia la gloria.

Made in #LaMasia 📸

Martina González, Celia Segura, Lorena Cubo & Noa Ortega.. Fc Barcelona & Spain 🇪🇸 young authors of the upcoming generation are on the road to make history at FIFA U17 Women’s World Cup 2024 #u17wwc #Espana #womensfootball #barca #catalunya pic.twitter.com/h0bJbH1vnv — Espana_futbol (@espana_futbol_) October 10, 2024

En un grupo de competidores de alto nivel, Ortega será fundamental para que España pueda avanzar en el torneo. Su capacidad para desequilibrar y su instinto goleador serán clave en los partidos más complicados. Además, su experiencia en torneos internacionales le permite adaptarse rápidamente a la presión y las exigencias de una competencia de este calibre.

Futuro brillante para Noa Ortega

El futuro de Noa Ortega en el fútbol parece estar lleno de éxitos. A sus 16 años, ya ha captado la atención de los principales clubes europeos y se espera que, tras su actuación en el Mundial Sub-17, su proyección internacional se consolide aún más. Ortega tiene todas las cualidades para convertirse en una estrella del fútbol femenino, tanto en el ámbito de clubes como en la selección absoluta de España.

✅| 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Celia Segura, Martina González, Lorena Cubo, Natalia Escot, Clara Serrajordi, Ainoa Gómez and Noa Ortega have all been called up for Spain U17 to play U17 Women's World Cup 2024, that will be held in the Dominican Republic from October 16 to November 3. 🇪🇸 pic.twitter.com/7sCaU3faik — ALL ABOUT BARÇA (@AllAboutBarcaa) October 3, 2024

Este Mundial en República Dominicana será un punto de inflexión en su carrera. Un buen desempeño en el torneo podría catapultar a Noa Ortega a los equipos más importantes de Europa, así como consolidar su lugar en el futuro del fútbol español. Con su velocidad, creatividad y mentalidad ganadora, Ortega tiene todas las herramientas para brillar en la competencia y dejar una huella imborrable.

Conclusión

El Mundial Femenino Sub-17 de la FIFA será una plataforma clave para que Noa Ortega muestre todo su potencial al mundo. Con su número 7 y su innegable talento, Ortega está lista para convertirse en una de las grandes figuras del torneo. España confía en su liderazgo y habilidades para llevar al equipo lejos en la competencia, y los aficionados del fútbol mundial están ansiosos por ver lo que esta joven promesa tiene para ofrecer en República Dominicana.