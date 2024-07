¿Quiénes son los jugadores mayores de la Selección de Francia en París 2024? Conoce a los jugadores mayores que defenderán el manto de la selección de Francia en los Juegos Olímpicos.

La Selección Francesa se presenta en los Juegos Olímpicos de París 2024 con una combinación de jóvenes promesas y jugadores experimentados. Entre estos últimos destacan Alexandre Lacazette, Jean-Philippe Mateta y Loïc Badé, quienes aportarán su experiencia y liderazgo en busca del oro olímpico.

Alexandre Lacazette: El Artillero de Lyon

Alexandre Lacazette, delantero del Olympique de Lyon, es uno de los jugadores más destacados del fútbol francés. Con 33 años, Lacazette ha tenido una carrera notable tanto en el Lyon como en el Arsenal de la Premier League. Conocido por su capacidad goleadora y su habilidad para jugar de espaldas al arco, Lacazette es una amenaza constante en el área rival. Su experiencia en competiciones europeas y su capacidad para liderar la línea de ataque serán cruciales para Francia.

Datos Clave:

Club Actual: Olympique de Lyon (Francia)

Olympique de Lyon (Francia) Edad: 33 años

33 años Posición: Delantero

Delantero Logros: Campeón de la FA Cup, máximo goleador de la Ligue 1 en varias temporadas

🇫🇷🔥 Alexandre Lacazette scores the first goal for the French Olympic team from outside the box, putting France ahead against the U.S. pic.twitter.com/g0RCof5LsR — CentreGoals. (@centregoals) July 24, 2024

Jean-Philippe Mateta: La Potencia del Crystal Palace

Jean-Philippe Mateta, delantero del Crystal Palace, aporta una presencia física imponente en el ataque francés. A sus 26 años, Mateta ha demostrado ser un delantero robusto y eficaz en la Premier League. Con su altura y fuerza, es especialmente peligroso en el juego aéreo y en situaciones de balón parado. Su inclusión en el equipo olímpico añade una dimensión física y una opción táctica valiosa para el entrenador.

Datos Clave:

Club Actual: Crystal Palace (Inglaterra)

Crystal Palace (Inglaterra) Edad: 26 años

26 años Posición: Delantero

Delantero Logros: Máximo goleador en su paso por el Mainz 05 en la Bundesliga

Can you spot anything unique about these celebrations for Jean-Philippe Mateta's hat-trick against Aston Villa? 🎭 pic.twitter.com/HEs7nfnRPi — Premier League (@premierleague) July 24, 2024

Loïc Badé: El Bastión Defensivo

Loïc Badé, defensa central del Sevilla FC, es una incorporación clave para solidificar la defensa francesa. A sus 24 años, Badé ha demostrado ser un defensor sólido y confiable en la Ligue 1 y en LaLiga. Con su capacidad para leer el juego y su fuerza en los duelos individuales, Badé aporta estabilidad y liderazgo a la línea defensiva. Su experiencia en competiciones europeas será crucial en los momentos decisivos del torneo.

Datos Clave:

Club Actual: Sevilla FC (España)

Sevilla FC (España) Edad: 24 años

24 años Posición: Defensa Central

Defensa Central Logros: Campeón de la Europa League con el Sevilla FC

👏🏼 Congrats to Loïc Badé who scored in France’s 3-0 win against the USA in their opening game at the Olympics. 🇫🇷 pic.twitter.com/KOT2xplHGR — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) July 25, 2024

La Importancia de los Veteranos en la Búsqueda del Oro

La inclusión de estos tres jugadores veteranos no solo aporta calidad y experiencia, sino que también ofrece un liderazgo esencial para los jóvenes talentos del equipo. La mezcla de juventud y veteranía es una fórmula probada para el éxito en competiciones de alto nivel, y Francia espera que esta combinación los lleve a lo más alto del podio en París 2024.

Estos jugadores, con sus habilidades y experiencias únicas, estarán bajo la mirada atenta de los fanáticos del fútbol de todo el mundo mientras luchan por la gloria olímpica. Su presencia es un testimonio del talento y la profundidad del fútbol francés, y serán fundamentales en el intento de Francia por conquistar la tan ansiada medalla dorada.