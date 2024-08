El fútbol europeo, conocido por su alto nivel de competencia y atractivo global, se sustenta en un delicado equilibrio entre la incorporación de talentos internacionales y el fomento de sus propias fuerzas básicas. Las ligas más destacadas del continente, como la Premier League, LaLiga y la Serie A, han diseñado reglas específicas para gestionar la cantidad y el perfil de los futbolistas extranjeros en sus equipos, buscando optimizar la calidad de sus competiciones mientras refuerzan el desarrollo de sus jugadores locales.

En Inglaterra, la Premier League impone un límite de 17 jugadores “no formados en casa” en los planteles principales, que se componen de un máximo de 25 futbolistas por equipo. Esta norma busca privilegiar a los mejores talentos internacionales, aunque, en la práctica, muchos clubes eligen no utilizar el cupo completo de jugadores extranjeros. Esto se debe en parte a las exigencias del Plan de Rendimiento del Jugador Élite, que permite la inclusión de jóvenes talentos en la categoría Sub-21 y de fuerzas básicas. Por ejemplo, el Bournemouth y el Manchester City registraron una cantidad significativa de jugadores juveniles, demostrando el compromiso de la liga con el desarrollo interno.

