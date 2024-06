Italia, la actual campeona de Europa, se despidió de la Eurocopa tras ser superada por Suiza, un equipo que ha demostrado su calidad en las últimas competiciones. Desde el inicio, los suizos dominaron el partido, mientras Italia se mostraba incapaz de contrarrestar el juego dinámico y organizado de su rival.

Dominio suizo

Suiza, bajo la dirección de Murat Yakin, mostró un juego sólido, con una defensa adelantada que asfixió a Italia. Los tres centrales suizos se posicionaron en zonas poco habituales, presionando constantemente y dificultando las salidas italianas. Granit Xhaka, clave en el mediocampo, manejó los tiempos del partido, permitiendo transiciones rápidas y ataques efectivos.

Switzerland into last 8 🥳 #EURO2024 | #SUIITA pic.twitter.com/04IlPbliBO

Italia sin respuestas

Italia, que llegaba con el peso de su historia y un reciente título europeo, se vio superada. Los intentos de Chiesa y El Shaarawy por generar peligro en las bandas fueron neutralizados. La frustración se evidenció con cada pérdida de balón, y las soluciones tácticas parecían escasas.

It wasn’t Italy’s time at the Euros this time around… #Euro2024 pic.twitter.com/XDxuUEKXFv

