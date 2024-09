Todo lo que debes conocer de la jornada 1 de UEFA Champions League Comienza una nueva edición de la máxima competencia europea, acá te contamos el calendario y los partidos.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La espera ha terminado y la UEFA Champions League 2024/25 está a punto de iniciar su fase de grupos. Este martes, 17 de septiembre, el máximo torneo de clubes europeos comienza con una serie de emocionantes encuentros. Para los fanáticos, los horarios han sido ajustados para que puedan seguir toda la acción en vivo.

Martes 17 de septiembre

– 12:45 horas | Young Boys vs. Aston Villa

– 12:45 horas | Juventus vs. PSV Eindhoven

– 15:00 horas | Real Madrid vs. VfB Stuttgart

– 15:00 horas | Sporting Portugal vs. LOSC Lille

Miércoles 18 de septiembre

– 12:45 horas | Sparta Praga vs. Salzburg

– 12:45 horas | Bolonia vs. Shakhtar Donetsk

– 15:00 horas | Celtic vs. Slovan Bratislava

– 15:00 horas | Club Brujas vs. Borussia Dortmund

– 15:00 horas | Manchester City vs. Inter Milan

– 15:00 horas | Paris Saint-Germain vs. Girona

Jueves 19 de septiembre

– 12:45 horas| Feyenoord vs. Bayer 04 Leverkusen

– 12:45 horas | Crvena Zvezda vs. Benfica

– 15:00 horas | AS Monaco vs. Barcelona

– 15:00 horas| Atalanta vs. Arsenal

– 15:00 horas | Atlético de Madrid vs. RB Leipzig

– 15:00 horas| Stade Brestois 29 vs. Sturm Graz

Los enfrentamientos prometen una jornada llena de intensidad y emociones, con equipos de renombre y estrellas internacionales disputando cada partido con la ambición de iniciar con el pie derecho en esta competencia prestigiosa. Los aficionados dominicanos podrán disfrutar de estos encuentros a las 13:45 y 16:00 horas, según el horario local. ¡No te pierdas la oportunidad de seguir el inicio deesta emocionante temporada de la Champions League!