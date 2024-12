Valencia vs Deportivo Alavés: Posibles alineaciones para la Jornada 18 de LaLiga La batalla por la salvación se intensifica en Mestalla.

En un Mestalla marcado por la urgencia, el Valencia CF y el Deportivo Alavés se enfrentarán este domingo en un partido crucial para ambos equipos, quienes se encuentran luchando por evitar el descenso a la Segunda División de LaLiga. El choque, correspondiente a la jornada 18, será una oportunidad para alejarse del abismo y llegar a las fiestas con algo de tranquilidad, aunque ni los de Rubén Baraja ni los de Eduardo Coudet consideran que este encuentro resolverá todos sus problemas.

Un Valencia colista en busca de un resurgir

El equipo ché, colista con solo 11 puntos tras 16 partidos jugados (uno aplazado), atraviesa una crisis profunda que no parece encontrar solución. A pesar de las numerosas ocasiones generadas, el Valencia ha sido incapaz de sumar de tres en tres en los últimos encuentros. En el último partido ante el Espanyol, a pesar de haber visto dos goles anulados, el equipo no logró convertir sus oportunidades en puntos, y la sensación general es que le falta efectividad y confianza en su juego.

Rubén Baraja, aunque sigue buscando cambios tácticos, no ha encontrado aún la fórmula mágica que revierta esta racha negativa. La situación del técnico sigue siendo incierta, aunque la presidenta del club, Layhoon Chan, ha salido al paso de los rumores, asegurando que no hay planes inmediatos de sustituirlo. Para este duelo vital, Baraja contará con la vuelta del defensa César Tárrega, quien había estado ausente por molestias en los isquiotibiales. Además, Hugo Duro, quien fue suplente en la última jornada, podría regresar al once titular.

Un Alavés en busca de la primera victoria con Coudet

El Deportivo Alavés, por su parte, se encuentra en una situación igualmente compleja. El equipo ha mostrado una mejora desde la llegada de Eduardo Coudet, pero aún no ha logrado su primer triunfo bajo la dirección del argentino. Los babazorros vienen de tres empates consecutivos, el último ante el Athletic Club, y se encuentran en la 17ª plaza con 16 puntos, apenas fuera de la zona de descenso. A pesar de estos empates, las estadísticas de su rendimiento fuera de casa son preocupantes: de nueve partidos disputados, solo ha logrado una victoria y un empate, con siete derrotas.

Coudet no podrá contar con Nahuel Tenaglia, quien se encuentra sancionado por acumulación de tarjetas amarillas, pero sí podrá incluir en su alineación a Hugo Novoa, quien se ha mostrado como una pieza importante en el ataque. En cuanto a la estrategia, se espera que el técnico no realice grandes cambios en su formación habitual.

Alineaciones probables

Para este partido decisivo, los entrenadores han previsto las siguientes alineaciones:

Valencia CF

Dimitrievski; Foulquier, Mosquera, Yarek, Luis Rioja; Fran Pérez, Pepelu, Javi Guerra, Diego López; André Almeida y Hugo Duro.

Deportivo Alavés

Sivera; Novoa, Abqar, Mouriño, Manu Sánchez; Blanco, Joan Jordán; Carlos Vicente, Conechny, Jon Guridi; y Kike García.

Con los dos equipos en una lucha constante por salir de la parte baja de la tabla, el partido en Mestalla promete ser una batalla de nervios, en la que los tres puntos son imprescindibles para las aspiraciones de ambos clubes en lo que queda de temporada.