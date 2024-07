Rajeev Ram, nacido el 18 de marzo de 1984 en Denver, Colorado, ha sido un pilar del tenis de dobles en Estados Unidos. Con una altura de 1.93 metros (6’4″), Ram combina un poderoso servicio con una precisión y habilidad excepcionales en la red. Su carrera universitaria en la Universidad de Illinois le proporcionó una sólida base antes de dar el salto al circuito profesional de la ATP.

Ram ha tenido una carrera impresionante en dobles, ganando múltiples títulos de Grand Slam y representando a Estados Unidos en numerosas competiciones internacionales. Su consistencia y liderazgo lo han convertido en uno de los jugadores más respetados en el circuito.

Proud to be part of this club 💪🏾

Thank you everyone for your support! #WorldNumberOne

📸 @CincyTennis

📸 @usopen pic.twitter.com/vun9tAgjGD

— Rajeev Ram (@RajeevRam) October 3, 2022