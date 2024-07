Román Safiullin, uno de los talentos emergentes del tenis ruso, ha capturado la atención del mundo del deporte al participar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Nacido el 7 de agosto de 1997 en Podolsk, Rusia, Safiullin ha demostrado un notable progreso en su carrera, destacándose por su habilidad y determinación en la cancha.

Roman Conqueror

To say this result is a surprise is an understatement.

Roman Safiullin won just 1 ATP match on clay coming into the Paris Olympics… then knocks off Alejandro Tabilo and now Tomas Etcheverry in straight sets.

The 26yo blasts past the Argentine, 6-0, 7-6¹. pic.twitter.com/W9eYCJUYes

