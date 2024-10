Your browser doesn’t support HTML5 audio

Franco Colapinto continúa dejando su huella en la Fórmula 1. En una destacada actuación durante el Gran Premio de Estados Unidos, el piloto argentino finalizó en el 10º puesto, lo que le permitió sumar un punto más en la clasificación general. Con este resultado, Colapinto alcanza las cinco unidades en el campeonato, manteniéndose en la 19ª posición en la tabla de pilotos, empatado con el francés Esteban Ocon.

Este rendimiento ha sido crucial para Colapinto, que en su debut en la Fórmula 1 ha logrado destacar entre varios experimentados pilotos. Además, se encuentra a solo tres puntos del danés Kevin Magnussen y sigue de cerca a su compañero de equipo en Williams, el tailandés Alex Albon, quien ocupa la 13ª posición con 12 puntos, la misma cantidad que el australiano Daniel Ricciardo.

Colapinto, una promesa en ascenso

El desempeño de Colapinto en el Circuito de las Américas no solo le permitió sumar puntos, sino también consolidarse como una de las revelaciones del año. A sus 22 años, el piloto nacido en Pilar ha demostrado su capacidad para competir al más alto nivel y no ha dejado de aprender y mejorar en cada carrera. Aunque aún está lejos de los líderes de la competencia, su progreso en una categoría tan competitiva es notable y ha captado la atención de los aficionados del automovilismo en Argentina y alrededor del mundo.

Sobrepasando a Alonso. No le importa absolutamente nada.

Su capacidad para mantenerse firme en la batalla con pilotos más experimentados, como Sergio Pérez y Fernando Alonso, ha dejado una gran impresión en los expertos. Además, el carisma y la frescura que muestra fuera de la pista han convertido a Colapinto en un favorito del público, sumando seguidores en cada circuito.

El panorama de la Fórmula 1 en 2024

En la parte alta de la tabla, Max Verstappen sigue siendo el líder indiscutible con 354 puntos, seguido por Lando Norris (297) y Charles Leclerc (275), quienes continúan luchando por los puestos de privilegio en el campeonato. Por su parte, pilotos como Lewis Hamilton y Sergio Pérez aún tienen margen para escalar en las últimas carreras de la temporada, mientras que Fernando Alonso, en la 9ª posición con 62 puntos, sigue siendo una referencia en la categoría.

🇦🇷🎙Las palabras de Franco post carrera:

"El equipo no quería salir con gomas duras pero los convencí así que si el año que viene si no tengo butaca me hago ingeniero". 😅 #F1 pic.twitter.com/WOhDLVTPZa

— Colapinto Info 🇦🇷 (@Colapinto43) October 20, 2024