Franco Colapinto brilla en Austin: el reclamo a su equipo, el enojo con Ocon y el elogio de Alonso El joven piloto argentino, en su cuarta carrera en la Fórmula 1, destacó nuevamente al terminar en el top 10 en el Gran Premio de Estados Unidos. Su carisma y talento cautivan tanto a los fanáticos como a los pilotos veteranos, como Fernando Alonso, quien no dudó en elogiar su actuación.

Franco Colapinto sigue sorprendiendo en su incursión en la Fórmula 1. En el Gran Premio de Estados Unidos, el piloto de 22 años, quien compite para Williams, logró meterse entre los primeros diez puestos, sumando puntos valiosos en su corta pero prometedora carrera dentro de la categoría. En un fin de semana marcado por su frescura y carisma, Colapinto no solo deslumbró en la pista, sino también fuera de ella, generando momentos de humor y declaraciones que resonaron entre los fanáticos y sus colegas.

Tras la carrera, Colapinto reveló una anécdota divertida sobre su conversación con el equipo de ingenieros. “El equipo no quería largar con neumáticos duros, y yo les dije ‘daaaaale, amigo’, dame los duros. Finalmente, los convencí, y fue una buena decisión”, comentó entre risas el piloto argentino. Su desparpajo y naturalidad en las entrevistas lo han convertido en un favorito del público, aportando un aire fresco en un deporte generalmente más formal. Colapinto incluso bromeó sobre su futuro en la estrategia de carrera: “Si no consigo butaca el año que viene, me hago ingeniero de estrategia”.

Un desempeño sólido en pista y una batalla con grandes nombres

Colapinto realizó una excelente actuación durante toda la carrera. Pese a que no logró alcanzar el noveno lugar, dejó claro que el ritmo de su coche fue uno de los mejores entre los equipos de la zona media. “Estaba empujando fuerte para alcanzar a Lawson, pero no fue suficiente. Aun así, demostramos ser muy competitivos tanto con neumáticos duros como medios”, explicó al analizar su performance.

Uno de los momentos más intensos de la carrera fue cuando Colapinto mantuvo una lucha feroz con Sergio “Checo” Pérez, el piloto de Red Bull. Aunque Pérez finalmente lo superó, Colapinto se mostró satisfecho con su desempeño: “Checo me pasó muy bien. Lo venía aguantando, pero llegó un punto en que preferí dejarlo pasar. Fue una carrera entretenida, y el resultado es positivo”.

Sin embargo, no todo fue diversión para el argentino. Colapinto expresó su frustración hacia el francés Esteban Ocon, quien le quitó el récord de vuelta en los últimos momentos de la carrera, privándole de un punto extra. “La vuelta rápida me la sacó este francés en el final. Una pena, que me la devuelva. ¿Para qué entra a boxes en las últimas vueltas? Gastan gomas al pedo”, bromeó el argentino, destacando su buen humor incluso en momentos de tensión.

El elogio de Fernando Alonso y una rivalidad en ascenso

El piloto argentino también protagonizó una gran maniobra al adelantar al dos veces campeón del mundo, Fernando Alonso, durante la vuelta 23. Tras seguir de cerca al asturiano, Colapinto aprovechó la primera curva para atacar por el interior y superarlo, demostrando una vez más su capacidad para medirse con los grandes nombres de la Fórmula 1.

Alonso no tardó en reconocer el talento del joven piloto. Al finalizar la carrera, el español elogió el desempeño de Colapinto, refiriéndose a él como “el McLaren de la zona media”, una clara señal de respeto por su habilidad al volante. Esta no es la primera vez que Alonso expresa su admiración por Colapinto, ya que ambos mantienen una relación cercana desde que el argentino fue parte del equipo de Alonso en la Fórmula 4 de España, donde se coronó campeón en 2019.

Con este resultado, Franco Colapinto sigue sumando puntos y experiencia en la Fórmula 1, dejando en claro que tiene todo el potencial para ser una de las futuras estrellas del automovilismo. Su próxima parada será el Gran Premio de México, donde buscará continuar su ascenso en la tabla y seguir sorprendiendo a fanáticos y expertos por igual.