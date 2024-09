Franco Colapinto, el prometedor piloto argentino, se alista para enfrentar la clasificación del Gran Premio de Singapur, que se llevará a cabo este sábado. Este evento es crucial, ya que determinará los lugares de salida para la carrera nocturna del domingo, correspondiente a la fecha 18 del calendario de la Fórmula 1.

Tras un primer día de actividad en el que mostró un rendimiento sólido, Colapinto, que milita en el equipo Williams, finalizó en el 11° puesto durante la primera sesión de entrenamientos libres con un tiempo de 1m32s618, y en el 16° en la segunda, con un mejor crono de 1m32s057. Estos resultados, aunque prometedores, no están exentos de desafíos, como un curioso incidente en el que se cortó la luz mientras los pilotos competían en la pista.

