Tormenta en Interlagos: Clasificación del GP de Brasil postergada hasta el domingo Una intensa tormenta forzó a posponer la sesión cronometrada del GP de Brasil, complicando la lucha por el título entre Verstappen y Norris. El pronóstico meteorológico desafía el cronograma para este domingo.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gran Premio de Brasil vivió un inesperado cambio en su calendario cuando una intensa tormenta, acompañada de rayos y truenos, se desató en el circuito de Interlagos justo antes del inicio de la sesión de clasificación. Las condiciones meteorológicas obligaron a los organizadores del Mundial de Fórmula 1 a posponer la sesión clasificatoria hasta el domingo, afectando el cronograma de uno de los campeonatos más reñidos en años.

The Safety Car showing just how wet it was out on track 😮#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/Jh9aVEpmVL — Formula 1 (@F1) November 2, 2024

La jornada había comenzado con la carrera al sprint, en la que Lando Norris recortó dos puntos a Max Verstappen en su feroz disputa por el título. Con 45 puntos de ventaja, Verstappen sigue liderando la tabla para Red Bull, mientras que Norris de McLaren busca mantenerse en la pelea, aprovechando cada oportunidad.

Desafíos en el Circuito y Retrasos

A las cinco de la tarde, después de dos horas de sucesivos aplazamientos, los comisarios tomaron la decisión final de suspender la clasificación debido a la falta de luz y a la acumulación de agua en la pista. Stefano Domenicali, presidente de la Fórmula 1, comentó desde el pit lane: “La clasificación se llevará a cabo mañana para maximizar este gran evento”. No es la primera vez que el clima complica el calendario en la Fórmula 1; en 2019, el tifón Hagibis también forzó a retrasar la clasificación y la carrera en el GP de Japón.

La situación es especialmente incierta dado el pronóstico meteorológico desfavorable para la mañana del domingo en São Paulo. Esto podría obligar a la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y a Liberty Media a ajustar aún más el horario, tanto para la clasificación como para la carrera, que inicialmente estaba prevista para las dos de la tarde, hora local (seis de la tarde en España).

Posibles Escenarios y Cambios en la Parrilla

En caso de que no se logre realizar la sesión cronometrada, el orden de largada aún no está claro. La normativa de la Fórmula 1 no contempla este escenario cuando hay una carrera al sprint de por medio. Se maneja la posibilidad de que el orden de la parrilla se base en los tiempos de la primera sesión de ensayos libres, lo que colocaría a Norris en la pole y a Verstappen en el último lugar, luego de haber finalizado 15º en esa sesión y recibir una sanción de cinco puestos por utilizar su sexta unidad de potencia, sobrepasando el límite de cuatro permitido en el reglamento.