Boxeadora que busca romper estereotipos, desafía a pelear a un reconocido pugilista La estadounidense Claressa Shields sorprendió a todos al anunciar que se está preparando para pelear contra Keith Thurman en un combate de boxeo de género cruzado

Cuando se habla de “Mundial de Fútbol” no es necesario aclarar a qué genero se refiere. La versión de mujeres suele ir acompañado del término “femenino” en el final para especificar. Prácticamente no existen deportes que compitan conjuntamente por la disparidad física, y esas equivalencias quedan aún más pronunciadas en las disciplinas de contacto. Sin embargo, próximamente podría darse una pelea de boxeo entre un hombre y una mujer.

En una brillante movida de marketing, casi imposible de igualar, Claressa Shields sorprendió a todos al anunciar que se está preparando para pelear contra Keith Thurman en un combate de boxeo de género cruzado. La noticia despertó opiniones para todos los gustos, aunque la gran mayoría considera que es inviable debido a que no tendría recursos para defenderse de la fuerza de un deportista masculino Claressa Shields con su exibhicion de cinturones

Esta pugilista, oriunda de Michigan, entiende a la perfección cuáles son sus virtudes, aunque también tiene muy en claro que no es ajena a romper barreras. Es catalogada como una de las mejores boxeadoras de todos los tiempos: ganó medallas de oro olímpicas, tanto en Londres como en Río de Janeiro, y obtuvo múltiples títulos mundiales en diferentes categorías de peso.

A partir de ahí nace una disyuntiva, contemplando que esos atributos posiblemente no le alcancen para doblegar a Thurman, otro hombre de extrema experiencia. El desafiado solo sufrió una derrota en su carrera (ante el legendario Manny Pacquiao), es conocido por su poder y habilidosa técnica en el ring.

“¡El campamento comenzó para @keithfthurmanjr activado! Vamos y voy a entrar al gimnasio con @ShakurStevenson para ayudarme a prepararme”, tuiteó Shields, casi sin escrúpulos. La respuesta no tardó en llegar. Keith fue consultado y admitió que escuchó sobre los rumores que se estaban instalando en el ambiente de los guantes, pero se sinceró al remarcar que no está muy convencido de aceptar el desafío

La contundente respuesta de Keith

“No vi el tuit, pero ya tengo mensajes de texto sobre eso. Mirá, puedo pelear en cualquier evento de caridad, podemos hacer dinero, podemos mostrar las habilidades. Probablemente solo use mi jab, pero al final del día no sé por qué querrías apuntarme a mí. Escuché que me nombraste algunas veces, pero de esto no se trata el boxeo para mí“, inició su respuesta.

Y prosiguió: “Entonces, sí podemos hacer algo por la caridad, poner dinero en los bolsillos de algunas fundaciones, sí podemos hacer algo de dinero juntos y si los fans están interesados de verdad, no está en mi corazón, en mi alma, pero para la gente y para la caridad, haría algo como esto. Yo usaría guantes mas grandes, dejaría que ella use guantes mas chicos y dejaría que ella use casco, ni siquiera quiero golpear a una chica en la cara”.