¡Llegó el día para Marileidy Paulino! De lograr la hazaña, Marileidy ya entraría al olimpo junto a los más grandes, ahí mirando de cerca al gran Félix Sánchez y a la mítica Ana Fidelia Quirot.

23/08/2023 · 07:13 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Después, dejará de ser una tarde cualquiera, de un miércoles cualquiera, en un verano cualquiera y es que, en la conciencia de miles y miles de fanáticos, hoy es el día de Marileidy Paulino.

Puedes leer:Marileidy Paulino en la final del Mundial de Atletismo Budapest 2023: horario y dónde ver en vivo

Como lo lee, este miércoles 23 de agosto a las 3:35 de la tarde, hora de Quisqueya, la de Nizao, esa que corría descalza por las veredas de Don Gregorio, irá por el desagravio, por la redención, saldrá a la pista allá en Budapest, capital de Hungría en busca de cumplir el sueño…ser campeona mundial en los 400 metros planos.

Marileidy Paulino y su estela rumbo al Mundial de Atletismo Budapest 2023

Han pasado casi dos años desde aquel otro verano, cuando allá en Tokio, la criolla dio la clarinada con una histórica medalla de plata en el relevo mixto 4×400 concretando luego la épica con otra plata en los 400 metros. Han pasado casi dos años desde aquel día y trece meses desde que, en Eugene, durante el último Mundial de Atletismo, tras coronarse en el 4×400, Marileidy Paulino acarició el oro en la vuelta al óvalo… pero el momento es ahora.

Paulino llegó a suelo magiar con el aval de llevar casi 60 semanas al frente del ranking mundial de su especialidad, también con el título de campeona y recordista en los recién finalizados Juegos Centroamericanos de San Salvador y allí a orillas del río Danubio, puede esculpir su leyenda.

Marileidy Paulino en el Mundial de Atletismo Budapest 2023

En Hungría, la quisqueyana estampó un 49,90 en las preliminares como señal fulgurante de lo que vendría y horas después en semifinales con su 49,54 sentó las bases para la batalla final este 23 de agosto.

A sus 26 años es el momento que tanto lleva esperando y no estará Sidney McLaughlin-Levrone, pero si Natalia Kaczmarek y Lieke Klaver y el reto en perspectiva no parece tan fácil como algunos piensan, no obstante, con su temple de siempre, ese que hemos visto desde los Centroamericanos en Barranquilla hasta esa carrera de hace solo unas horas en semifinales, con ese temple… Marileidy Paulino apunta como nunca al oro.

De lograr la hazaña, Marileidy ya entraría al olimpo junto a los más grandes, ahí mirando de cerca al gran Félix Sánchez y a la mítica Ana Fidelia Quirot y la sensación ahora mismo, mientras escribo sigue siendo esa que nos dice que la historia apenas está empezando.