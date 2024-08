La tenista española Paula Badosa ha logrado un avance significativo en el US Open 2024 al vencer a la rumana Elena Gabriela Ruse en un partido lleno de tensión y emoción. La victoria de Badosa, que se consolidó en un espectacular super tie-break, marca su paso a los octavos de final del prestigioso torneo estadounidense.

Desde el inicio del enfrentamiento, la catalana mostró signos de lucha y determinación. Ruse, con una estrategia agresiva, logró quebrar el saque de Badosa en el primer set y mantuvo una ventaja que parecía desafiar el ánimo de la española. Sin embargo, Badosa demostró su resiliencia, reponiéndose en el segundo set con una performance dominante que finalizó 1-6, igualando la contienda y llevando el partido a un tercer set decisivo.

