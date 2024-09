Klay Thompson, quien ha pasado toda su carrera en los Golden State Warriors, ha tomado la sorprendente decisión de unirse a los Dallas Mavericks en la agencia libre. Este cambio marca una nueva etapa para el escolta, quien está visiblemente emocionado por la oportunidad de comenzar una aventura diferente con la franquicia texana.

Klay Thompson is one of the best shooting guards ever pic.twitter.com/DTNelqWSD4

— Hoops (@HoopMixOnly) September 13, 2024