En los New York Knicks de Tom Thibodeau, los minutos de juego son un bien preciado, especialmente en un equipo con una rotación competitiva y talentosa. Sin embargo, eso no ha impedido que el entrenador mantenga una estrecha vigilancia sobre Tyler Kolek, uno de los jugadores jóvenes más prometedores de su equipo. Kolek, quien fue seleccionado en la 34ª posición del Draft 2024, ha tenido pocas oportunidades en cancha, aunque su potencial como base lo convierte en una pieza de futuro para los Knicks.

La posición de base titular está firmemente ocupada por Jalen Brunson, uno de los pilares del equipo, pero Kolek también enfrenta la competencia de Cameron Payne y Miles McBride, ambos con experiencia y capaces de contribuir en momentos clave. Sin embargo, la reciente lesión de Payne, quien se encuentra fuera por una distensión muscular, podría abrir una ventana para que el joven jugador de Marquette sume más minutos y gane experiencia.

En el último partido contra los Houston Rockets, Kolek tuvo un breve tiempo en cancha, disputando apenas cinco minutos y medio, durante los cuales anotó su único intento a canasta. Su desempeño en la Liga de Verano, donde promedió siete asistencias por partido, mostró su capacidad para manejar el ritmo de juego y distribuir el balón, lo cual dejó una impresión positiva en Thibodeau.

Respaldo de Thibodeau

El entrenador no ha ocultado su entusiasmo por Kolek, y según declaraciones al New York Post, destaca su ética de trabajo y dedicación al aprendizaje. “Realmente me gusta mucho Kolek”, afirmó Thibodeau. “Está aprendiendo como la mayoría de los jóvenes que llegan a la liga. Es una rata de gimnasio; trabaja muy duro y pasa mucho tiempo viendo vídeos. Hace trabajo extra y entrena mucho. Además, estar rodeado de veteranos realmente buenos le ayuda a progresar en términos de aprendizaje. Lo demás es salir a la cancha y practicar”.

Tyler Kolek off the catch!! Great job by Josh Hart drawing that second defender and finding Kolek on the kick-outpic.twitter.com/Ra2GdAJ1en

— The Strickland (@TheStrickland) November 5, 2024