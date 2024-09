Jannik Sinner: ¿Tiene con que superar a los tenistas más históricos? Jannik Sinner se metió en la cima del tenis mundial: ¿Cómo su temporada 2024 se compara con los mejores años de la historia del ATP?

12/09/2024

En la temporada 2024, Jannik Sinner no solo ha demostrado ser el mejor tenista del circuito, sino que ha escrito su nombre en los anales de la historia del tenis. Al final del US Open 2024, el italiano ocupa el primer puesto en el ranking ATP con una impresionante acumulación de 11.180 puntos. Este logro no solo subraya su dominio en el deporte, sino que también lo posiciona entre los grandes de todos los tiempos, solo superado por las leyendas del tenis: Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal y Andy Murray.

Sinner ha logrado capturar dos Grand Slams este año, un hito significativo en su carrera y un claro reflejo de su consistencia y excelencia. Sin embargo, lo que realmente resalta en su temporada es su acumulación de puntos, que lo sitúa como el quinto tenista con más puntos en la historia del ATP, solo detrás del icónico “Big 4”.

Para poner esto en perspectiva, el récord de puntos más alto pertenece a Novak Djokovic con 16.950 puntos en 2016, seguido por Rafael Nadal con 15.390 puntos en 2009, Andy Murray con 12.685 puntos en 2016, y Roger Federer con 12.315 puntos en 2012. Cada uno de estos jugadores tuvo temporadas excepcionales que definieron su legado en el tenis, y Sinner está en camino de ser parte de esa conversación.

El desafío para Sinner ahora es monumental. A pesar de su destacada temporada, superar los récords de puntos de Nadal y Djokovic requiere un rendimiento excepcional en los torneos restantes. Tras el US Open, Sinner deberá defender 2.180 puntos de su exitoso 2023, que incluye títulos en Beijing, Viena y una final en las ATP Finals, entre otros. Si mantiene su nivel y repite sus victorias, podría llegar a sumar 13.500 puntos en 2024, acercándose al récord de Djokovic.

Sin embargo, la tarea no es fácil. La competencia sigue siendo feroz y la defensa de sus títulos será crucial para superar los récords históricos. A pesar de ello, el desempeño de Sinner en 2024 ya es digno de admiración y marca una era en la que el joven italiano está desafiando y reescribiendo los límites del tenis mundial.

La pregunta ahora es si Jannik Sinner puede capitalizar su éxito actual y en 2025 superar a las leyendas del tenis, o si su temporada 2024 quedará como un testimonio del potencial inmenso de una estrella en ascenso. Sin importar el desenlace, una cosa es segura: Sinner ha dejado una marca indeleble en la historia del tenis.