Carlos Alcaraz ha hecho historia al convertirse, con tan solo 21 años, en el decimotercer jugador de todos los tiempos en ganar consecutivamente Roland Garros en tierra batida y Wimbledon en hierba en la misma temporada. Dos superficies muy distintas, casi como deportes diferentes, conquistadas en menos de dos meses.

To win here is special. To defend here is elite.

Carlos Alcaraz is the 2024 Gentlemen’s Singles Champion 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/kJedyXf0vn

— Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2024