En el vibrante escenario de Flushing Meadows, donde la tensión y el entusiasmo se fusionan, el US Open comienza a tomar forma con una esperada batalla que promete electrificar a los aficionados del tenis. Novak Djokovic, el gigante serbio conocido por su dominio en el circuito, será el primero en saltar a la cancha para la tercera ronda del torneo, pero no enfrentará a un rival cualquiera. El australiano Alexei Popyrin, número 28 de la ATP y uno de los talentos emergentes más prometedores, se prepara para desafiar al campeón en lo que promete ser un enfrentamiento de alto voltaje.

Rising Australian star Alexei Popyrin has reached the last 32 of the US Open for the third time after a dominant victory over Pedro Martinez.

MORE: https://t.co/RjUlsC8EjZ pic.twitter.com/Vq1gYd4ix0

— CODE Sports (@codesportsau) August 28, 2024