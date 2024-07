Kevin Durant, quien abandonó la preparación de la selección estadounidense debido a problemas en su pantorrilla, regresará a los entrenamientos del Team USA. Su ausencia en los partidos de preparación contra Canadá, Australia y Serbia no resultó en una baja definitiva, a diferencia de Kawhi Leonard. Durant se prepara para su debut contra Sudán del Sur el próximo sábado, buscando su cuarto oro olímpico, lo que lo convertiría en el jugador de baloncesto más laureado de la historia.

Actualmente, Durant posee tres oros olímpicos, una cantidad que LeBron James también podría alcanzar este verano en París. Los estadounidenses enfrentarán a Alemania en su último partido de preparación antes de su debut olímpico programado para el 28 de julio contra Serbia. Sudán del Sur y Puerto Rico completan su grupo.

Kevin Durant upset that he was left out of the new Nike Olympic Commercial

Durant is the all time points leader in USA Olympics History and has been with Nike since 2007 pic.twitter.com/zLTdN5g1e9

