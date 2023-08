El mundo futbolero estuvo pendiente de lo que fue la final entre el Inter Miami de Lionel Messi y Nashville. Estos dos jóvenes clubes brindaron un gran espectáculo para definir el campeón el campeón de la Leagues Cup. Así como David Beckham está por el lado de los de Florida, el dos veces MVP de la NBA, Giannis Antetokounmpo, representa la esquina de los locales… por más que le duela alentar contra el crack argentino.

El deporte estadounidense tiene muchas particularidades, como que varias estrellas actuales de una disciplina inviertan en franquicias de otras. Este es el caso del griego de los Milwaukee Bucks, considerado por muchos como el mejor jugador del mundo, y el Nashville. A comienzos de 2023, Nashville sumó a su grupo accionario al MVP de las Finales 2021 y sus tres hermanos, Thanasis, Alex y Kostas. Antetokounmpo es accionista, junto a sus dos hermanos, del club Nashville

Como era de esperar, Antetokounmpo no se iba a perder el partido más importante de la historia del equipo del cual es dueño. Por eso, llegó a la ciudad del norte de Tennessee con su hermano Kostas y, al bajar de su avión privado, el monstruo de 26 años aseguró estar muy contento de jugar la final, pero lamentó tener que hacerlo contra Messi: “¡Estamos aquí, Nashville! No aguanto las ganas de ver el partido, será grandioso y el ambiente también. Será la primera vez que aliente en contra de Messi... ¡vamos a hacerlo! ¡Wooow!, había expresado la estrella de la NBA horas antes del cuelo tan esperado.

Ya en el estadio, Giannis tuvo el lujo de estar en el campo de juego del GEODIS Park. Allí, metió un gol sin arquero e hizo el clásico festejo de Cristiano Ronaldo, algo que enloqueció a los hinchas del Nashville por su rivalidad con Messi.

