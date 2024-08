Brian Keefe asumió el cargo de entrenador de los Washington Wizards en enero pasado, y después de unos primeros meses de adaptación, este año tendrá la oportunidad de liderar al equipo de manera definitiva. Su desafío principal será manejar una plantilla notablemente joven, llena de talento y potencial, pero que también requerirá un enfoque disciplinado y meticuloso para desarrollar esas habilidades al máximo. Keefe, sin embargo, parece tener un plan claro para enfrentar este reto.

“Establecer buenos hábitos es lo primero,” comentó Keefe en una entrevista con Chase Hughes, periodista de Monumental Sports. “El año pasado lo vimos con Bilal Coulibaly. Es crucial enseñar hábitos profesionales y cómo se trabaja en la liga. La única manera de mejorar es siendo constante en el trabajo y en todo lo que haces. Ese será nuestro objetivo número uno con los jugadores jóvenes.”

Uno de los focos principales de Keefe es Alex Sarr, la selección número 2 del último draft. El entrenador ve en él un jugador con el potencial de convertirse en un anotador versátil desde cualquier punto de la cancha. “Tiene la capacidad de anotar desde cualquier zona, pero lo que realmente me impresiona es su inteligencia en el juego y su habilidad para crear jugadas,” señaló Keefe. “Es un pasador natural, por lo que queremos que tenga mucho tiempo el balón en sus manos, para que pueda generar tanto para sí mismo como para sus compañeros.”

