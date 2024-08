¿La vuelta de Guerschon Yabusele a la NBA? Los Sixers ya tienen su contrato El jugador volverá a jugar en la NBA al menos por un año y 2,1 millones.

Guerschon Yabusele está listo para regresar a la NBA. Según informó el reconocido periodista Adrian Wojnarowski de ESPN, el ala-pívot francés, actualmente jugador del Real Madrid, ha llegado a un acuerdo con los Philadelphia 76ers por un año y 2,1 millones de dólares. Este movimiento marca un nuevo capítulo en la carrera de Yabusele, quien tendrá la oportunidad de demostrar su valía en la liga estadounidense.

76ers are signing Guerschon Yabusele to a one-year, $2.1 million minimum deal, per @wojespn 🔥 Yabusele was a key player for France during their Olympic run 💪 pic.twitter.com/bgRYThJ8bx — Bleacher Report (@BleacherReport) August 18, 2024

Antes de unirse a los 76ers, Yabusele deberá resolver su salida del Real Madrid, donde ha sido una pieza clave en el equipo. Su contrato con el club español incluye una cláusula de rescisión de 2,5 millones de dólares, que deberá ser abonada para que pueda incorporarse a la NBA. Esta cláusula refleja el valor que el Real Madrid le otorga a uno de sus jugadores más destacados, quien ha sido fundamental en los éxitos recientes del equipo.

El retorno de Yabusele a la NBA llega después de una exitosa participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde fue parte del equipo de Francia que se llevó la medalla de plata. Su desempeño en el torneo olímpico, sumado a su experiencia en el baloncesto europeo, lo convierten en una valiosa adición para los 76ers, que buscan fortalecer su plantilla de cara a la próxima temporada.

Yabusele ya tiene experiencia en la NBA, habiendo jugado dos temporadas con los Boston Celtics. Durante su tiempo en Boston, disputó 74 partidos de temporada regular, promediando 2,3 puntos, 1,4 rebotes y 6,6 minutos por encuentro. Aunque sus números en la NBA fueron modestos, su desarrollo en Europa, especialmente con el Real Madrid, ha elevado su perfil, y ahora regresa a la liga con mayor madurez y experiencia.

En Philadelphia, Yabusele se unirá a un equipo que busca consolidarse como contendiente en la Conferencia Este. Los 76ers han realizado varios movimientos importantes en la temporada baja, y la incorporación del francés añade profundidad y versatilidad a su rotación.

Olympics standout Guerschon Yabusele is in serious talks to sign with the Philadelphia 76ers, per @ShamsCharania. pic.twitter.com/60tiLLWMdQ — ClutchPoints (@ClutchPoints) August 18, 2024

Además, el regreso de Yabusele a la NBA subraya la tendencia de jugadores europeos que, tras desarrollarse en ligas de alto nivel en Europa, regresan a la liga estadounidense más preparados para enfrentar los desafíos que ésta presenta. Su paso por el Real Madrid, donde ganó múltiples títulos y compitió al más alto nivel, le ha permitido evolucionar como jugador y estar listo para asumir un rol más significativo en la NBA.