La carrera NBA de Vasilije Micic podría dar un giro significativo esta temporada, según el reconocido periodista Marc Stein. Los Denver Nuggets, actuales campeones de la NBA, han mostrado interés en adquirir al talentoso base serbio de cara a la próxima temporada. Si este movimiento se concreta, Micic se uniría a uno de los principales contendientes al título, dándole la oportunidad de luchar por su primer anillo.

"The Denver Nuggets reportedly have interest in Vasilije Micic of the Charlotte Hornets. Micic is close friends with Nuggets star Nikola Jokic. The two are teammates on the Serbian national team."

