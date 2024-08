La selección de Estados Unidos siempre genera gran expectación cuando se reúne, especialmente en el marco de unos Juegos Olímpicos, donde suelen acudir las estrellas más importantes de la NBA. Tras conquistar el oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, no es de extrañar que jugadores como Damian Lillard hayan sido cuestionados sobre su opinión del equipo. En particular, Lillard ha elogiado el desempeño de Devin Booker, quien asumió un rol clave en el equipo, destacándose por su entrega y capacidad para adaptarse a las necesidades del conjunto.

Anthony Edwards:

“Steph had great games, [KD] had great games, LeBron had great games, but [Devin Booker] was guarding the best player, turning down shots, cause Book can go for 70, not gonna lie, I was impressed watching him.”

(via @wbhuvad) pic.twitter.com/8fuD1r7ePo

