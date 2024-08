Hubo una posibilidad muy real de ver a LeBron James como jugador de los Golden State Warriors. A principios de año, Ramona Shelburne de ESPN reveló que la organización de San Francisco había explorado la opción de adquirir al legendario jugador de los Los Angeles Lakers. Sin embargo, según el respetado periodista Marc Stein, este ambicioso movimiento fue frustrado por el propio agente de LeBron, Rich Paul.

This photo of LeBron James, Steph Curry, and Kevin Durant is TOO COLD 😤

(📸: @MalikDjoulait) pic.twitter.com/5bklR0q6wg

— ClutchPoints (@ClutchPoints) August 19, 2024