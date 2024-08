Damian Lillard viene de atravesar una de sus temporadas más complicadas a nivel individual, un año que ha puesto en duda, en algunos círculos, su lugar en la historia de la NBA. En un mundo con poca memoria y mucha crítica, es fácil cuestionar incluso a jugadores de la talla de Lillard. En este contexto, unas declaraciones suyas han generado un gran revuelo. “Definitivamente no se habla lo suficiente de lo que he estado haciendo durante mi carrera. Creo que la gente se aburre de la consistencia”, comentó el ahora base de los Milwaukee Bucks en el podcast Club 520 de Jeff Teague.

Lo cierto es que sus palabras han sido sacadas de contexto. En la conversación, Lillard y Teague estaban discutiendo sobre su lugar en la historia como uno de los mejores tiradores. Nombres como Stephen Curry, Klay Thompson y el propio Lillard surgieron como los mayores representantes de esta habilidad en la NBA. Sin embargo, cuando Dame reflexiona en solitario sobre su carrera, alude a sus 13 temporadas en la liga, destacando los años en los que ha superado los 25 puntos por partido mientras lideraba a sus equipos hacia los playoffs.

La reacción en X (anteriormente Twitter) no se hizo esperar, y la pregunta surgió: ¿Está Damian Lillard subestimado? Esta afirmación podría haber tenido sentido en algunos momentos de su carrera. En su quinto año en la NBA, Lillard promedió 27 puntos por partido sin ser seleccionado para el All-Star ni para ningún equipo All-NBA. En ese momento, su currículum incluía un premio al Novato del Año, dos apariciones en el All-Star y dos selecciones en los mejores quintetos de la temporada.

“If [Lamarcus Aldridge] would have never went to San Antonio, we would have won at least once already. I would have came into my own but he was that good.” 👀

– Damian Lillard

(via @club520podcast / h/t @BASKETBALLonX ) pic.twitter.com/dyqpr1uX4c

