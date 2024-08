El peso de Zion Williamson ha sido uno de los temas más comentados en la NBA durante los últimos años. Sus frecuentes lesiones y el impacto que su peso ha tenido en su capacidad para mantenerse saludable han generado constantes debates. La necesidad de que reduzca sus kilos para minimizar el estrés que su cuerpo sufre al saltar y caer es una conversación recurrente. Sin embargo, parece que esta vez el ala-pívot se ha tomado el tema más en serio que nunca.

Zion Williamson has reportedly lost over 25 pounds since December 💪 pic.twitter.com/wFaWZ9YemK

Según Ian Casselberry, periodista de Yahoo Sports, Zion ha logrado bajar su peso hasta los 127 kilos, aproximadamente 2 kilos menos de lo que pesaba en su etapa universitaria en Duke. Pero su objetivo va más allá. El jugador de los New Orleans Pelicans está trabajando arduamente para alcanzar los 123 kilos antes de que comience la temporada regular, lo que representaría su peso más bajo desde que ingresó a la liga. Esta nueva meta de acondicionamiento físico tiene como propósito llegar mejor preparado que nunca y ayudar a los Pelicans a competir al máximo nivel en una Conferencia Oeste cada vez más reñida.

La temporada pasada fue la más activa de Williamson en cuanto a partidos disputados, con 70 apariciones en la cancha. Sin embargo, cuando parecía que finalmente estaba logrando una campaña completa, sufrió una lesión en el juego de play-in contra los Los Angeles Lakers, lo que frustró las esperanzas de una temporada completa. Esto trajo a la memoria los 29 partidos que jugó en la 2022-23, la temporada 2021-22 que pasó en blanco y los 24 encuentros disputados en la 2019-20. La inconsistencia ha sido la constante en su joven carrera, a pesar de haber sido considerado uno de los talentos más prometedores de su generación.

Si Zion logra culminar con éxito esta reducción de peso y esta tiene el efecto deseado en su rendimiento y durabilidad, los Pelicans podrían finalmente contar con su estrella en su mejor versión, tanto física como mental. La capacidad del equipo de Nueva Orleans para competir en lo más alto dependerá en gran medida de la disponibilidad y nivel de Williamson. Un Zion saludable y en forma podría ser la pieza clave que permita a los Pelicans avanzar más allá de la fase regular y convertirse en contendientes serios en los playoffs.

Zion Williamson’s best plays of his NBA career so far 🍿 pic.twitter.com/t1BMAcp3Ew

— House of Highlights (@HoHighlights) August 14, 2024