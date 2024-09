Los Sacramento Kings han realizado un movimiento de última hora al incorporar al agente libre Terry Taylor a su plantilla para el training camp de cara a la temporada 2024-25. Según información de Chris Haynes, la franquicia californiana ha cerrado la contratación de Taylor bajo un contrato Exhibit 10, lo que le permitirá luchar por un lugar en el equipo durante la pretemporada.

Sources: Free agent guard Terry Taylor has reached an agreement on a camp deal with the Sacramento Kings. pic.twitter.com/5h3v9baqnF

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) September 6, 2024