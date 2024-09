La temporada 2024-25 de la NBA se presenta con muchos interrogantes para los Chicago Bulls. La salida de DeMar DeRozan, uno de los pilares del equipo, hacia los Sacramento Kings, y el traspaso de Alex Caruso a los Oklahoma City Thunder han dejado un vacío significativo en la plantilla. A pesar de la llegada del joven prometedor Josh Giddey, el rumbo del equipo es incierto. Sin embargo, Nikola Vucevic, uno de los veteranos de la franquicia, tiene claro que gran parte del éxito del equipo dependerá del rendimiento de Zach LaVine.

En una entrevista con Marc Stein, Vucevic expresó su confianza en que LaVine pueda volver a su mejor forma tras una temporada marcada por lesiones. “Hablé con él un par de veces durante el verano. Está bien de salud y creo que está en un buen momento mental. Estoy seguro de que, conociéndolo, volverá motivado para demostrar que sigue siendo un gran jugador”, comentó Vucevic. “Tal vez tuvo un año un poco extraño con la lesión, pero creo que está motivado para mostrarle a la gente que eso fue solo una temporada y que es un jugador realmente bueno.”

En cuanto a su propia situación, Vucevic no parece preocupado por los rumores de traspaso que lo han rodeado en los últimos meses. Con dos años de contrato restantes, el pívot se muestra acostumbrado a este tipo de especulaciones. “Desde que estoy con los Bulls, he estado en muchos rumores de intercambio, especialmente el verano pasado y también a lo largo de la temporada pasada, así que esto es solo una parte más de ello”, explicó. “Si las cosas fueran bien, ganáramos y todo fuese genial, ese no sería el caso. Pero como no hemos logrado nuestros objetivos, es normal que se hable de traspasos.”

La salida de DeRozan no solo afecta a los Bulls en términos de producción en la cancha, sino también en el liderazgo dentro del vestuario. Vucevic reconoció que perder a un jugador de la talla de DeRozan es un golpe duro para el equipo. “Definitivamente será un pequeño cambio porque obviamente todos sabemos lo que nos ofrecía en la cancha, pero más allá de eso, perdemos su presencia en general”, señaló. “DeMar era muy querido y respetado en el vestuario. Era el tipo alrededor del que todos gravitaban, siempre tomando la palabra en las historias de veteranos. Los jóvenes realmente gravitaban sobre él.”

Trae Young and Zach LaVine linked up at USC for some pickup 🔥

If you’re interested in seeing them tear apart a defense for over a minute, this video is for you

Future teammates? 👀 pic.twitter.com/UTtKkIbmDM

— Zach Langley (@langleyatl) August 20, 2024