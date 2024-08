Anthony Edwards reflexiona sobre su victoria ante Kevin Durant: “Me sentí fatal por mandarlo a casa” La estrella de los Timberwolves barrió con los Suns de Durant en la primera ronda de los playoffs y Anthony Edwards dejó su reflexión.

Kevin Durant, uno de los jugadores más icónicos de la NBA, ha comenzado a admitir que la idea del retiro empieza a rondar su mente, consciente de que las nuevas generaciones están tomando el relevo. Un claro ejemplo de ello ocurrió hace unos meses, cuando Anthony Edwards, la emergente estrella de los Minnesota Timberwolves, lideró a su equipo para barrer a los Phoenix Suns de Durant en la primera ronda de los playoffs.

Aunque Durant no ha hablado mucho sobre esa serie que terminó abruptamente para él, Edwards no ha olvidado lo que significó ese momento. El joven escolta, quien compartió cancha con Durant durante los Juegos Olímpicos de París 2024, donde ambos representaron a Estados Unidos y conquistaron la medalla de oro, ha confesado que eliminar a su ídolo no fue una experiencia placentera.

“No voy a mentir. Me sentí un poco mal, simplemente porque él es mi jugador favorito de todos los tiempos. No quería enviarlo a casa de esa manera. Pero pasó, hombre. Me sentí mal”, comentó Edwards en una entrevista con Johnny Askounis de Eurohoops.net.

Edwards ha demostrado ser una de las jóvenes promesas más brillantes de la NBA, y aunque su competitividad es indudable, su respeto por las leyendas del deporte también es evidente. La ironía de la situación no pasó desapercibida para muchos: un jugador que idolatra a Durant fue quien, en cierto modo, aceleró la transición de poder en la liga.

Con Durant ya pensando en el ocaso de su carrera y Edwards ascendiendo rápidamente, este encuentro entre ambos en los playoffs puede verse como un simbólico cambio de guardia. Sin embargo, para Anthony Edwards, la victoria fue agridulce. En un deporte donde la puerta para triunfar puede cerrarse rápidamente, es raro ver a un joven estrella lamentar haber superado a una leyenda. Pero Edwards no es un jugador cualquiera, y su aprecio por Durant añade una dimensión humana a lo que, en el fondo, sigue siendo una competencia feroz.

La trayectoria de Edwards está en pleno ascenso, y aunque esta victoria fue significativa, su respeto por Durant sugiere que comprende el legado y la grandeza del veterano jugador. Con Durant todavía en la liga, aunque quizá no por mucho tiempo, la historia entre estos dos jugadores aún podría tener más capítulos en el futuro.