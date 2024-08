Los Los Angeles Lakers están listos para rendir homenaje a una de sus figuras más icónicas. Michael Cooper, quien vistió la camiseta púrpura y oro entre 1978 y 1990, verá su dorsal retirado y colgado en lo alto del Crypto.com Arena el próximo 13 de enero. Este reconocimiento lo unirá a otros grandes nombres que han hecho historia en la franquicia, consagrándolo en el olimpo de los Lakers.

5x Champion. Defensive specialist. Showtime Coooooop.

1/13/25 – We raise Michael Cooper’s jersey into the rafters amongst the Laker greats. pic.twitter.com/KbSwza9pHu

— Los Angeles Lakers (@Lakers) August 15, 2024